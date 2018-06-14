Трехрядная Америка

Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку… Для многих это не только русская народная сказка, но и типичная картина в зеркале заднего вида по пути на дачу. Признайтесь, сколько раз хотелось ее выключить? А в кроссовере Chevrolet Traverse для этого достаточно всего лишь дернуть рычажок — и вуа-ля: ни репки, ни бабки с дедкой! Чудеса? Обо всем по порядку.

Что еще за Traverse?

Chevrolet Traverse первого поколения выпускался с 2008 по 2017 год, хотя еще в 2000 году компания показала одноименный концепт. В 2012 модель пережила рестайлинг (на фото). По технике: V6 3.6, шестиступенчатый автомат, передний или полный привод.

Трэвёрс, как говорят американцы, — дитя автомобильной перестройки. Помните, какой популярностью в США пользовались минивены? После того, как в 1983 году Chrysler с подачи Ли Якокки стал выпускать Dodge Caravan и Plymouth Voyager, от всевозможных однообъемников не было отбоя вплоть до середины двухтысячных! Chevrolet Lumina, Pontiac Trans Sport, Ford Windstar — одно время эти модели мелькали даже на наших дорогах, а «Вояджеров» полно до сих пор. Затем настала эпоха кроссоверов, и в 2008 году на смену минивэну Chevrolet Uplander пришел новоиспеченный и пока еще не сумевший избавиться от минивэнистых пропорций Traverse.

Ну, а в нынешнем, втором поколении, которое вышло в Штатах в начале прошлого года, Traverse обернулся полноценным кроссовером. Да каким! На 15 см длиннее, чем Volkswagen Teramont (он же Atlas в Америке), на 17 — чем Ford Explorer, и аж на 30 — чем Toyota Highlander! Колесная база — больше трех метров. Никого крупнее среди одноклассников нет, а такими же размерами может похвастать лишь Buick Enclave, более роскошный клон «Трэвёрса». Еще бы клиренс как у Весты Кросс, а то 18 см (проверено рулеткой!) с таким расстоянием между осями могут подставить вас на каком-нибудь перегибе.

Никакой локальной сборки, Traverse поставляется к нам прямо из США, с завода Lansing Delta Township в штате Мичиган

Современная джиэмовская платформа C1 досталась Трэверсу от Кадиллака XT5. Технологичные моторы, прочный стальной кузов, подвеска McPherson спереди (без нее не уместить мотор поперечно), электроусилитель руля и пятирычажка сзади. Между прочим, американские краш-тесты носители платформы C1, в отличие от Эксплорера и Хайлендера, выдержали на отлично. Под стать Терамонту, Мазде CX-9 и Kia Sorento Prime.

Traverse заработал пять звезд NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения), а XT5 и еще один соплатформенник, GMC Acadia, — высокие оценки IIHS (Страховой институт дорожной безопасности), который известен фронтальными краш-тестами с малым перекрытием.

Пока Traverse продается в США заметно хуже ветеранов: 123 тысячи машин за 2017-й против 271 тысячи «Эксплореров» и 215 тысяч «Хайлендеров» (к слову, VW Atlas вышел лишь на пять тысяч покупателей в месяц), но я практически уверен, что Chevrolet потянет одеяло на себя. Потому что для успеха за океаном нужно быть не столько американским, сколько американизированным. И Traverse именно такой.

А нам-то с этого что?

Во-первых, бездонный семи- или восьмиместный салон. По запасу пространства на водительском месте Traverse напоминает все тот же Explorer и хондовский Pilot. Широко! Стойки, правда, такие же толстенные, как в Форде, а у левого зеркала дурацкая увеличивающая диоптрия.

Еще придется привыкнуть к задранным вверх подрулевым рычажкам (Chevrolet, ну сколько можно?), зато все остальное ясно и понятно. Приборы — классика, бортовой компьютер адекватен, под сенсорным дисплеем мультимедийки — физические кнопки с «крутилкой» громкости по центру, блок трехзонного климата симпатичен и удобен, всевозможных ящичков и полочек хватит, чтобы спрятать всю косметику вашей жены.

Не хватает эстетики. Дубовый пластик центрального тоннеля и бардачка напоминает Chevrolet Cruze, подгонку деталей не назвать идеальной, вдобавок стеклоподъемники оснащены автодоводчиком только на открывание. Вот оно, эхо начального ценника в $30 000 (всего 1,9 млн рублей!) на домашнем рынке. Там Traverse и конкуренты — это массовые автомобили, которые может купить в кредит почти любая soccer-мама, а у нас — чуть ли не символ успеха, за который придется выложить как минимум три миллиона. Зато ЭРА-Глонасс, Крымский мост и чемпионат мира по футболу…

С другой стороны, функциональность интерьера не страдает, уже в начальной комплектации есть все необходимое, за исключением разве что подогрева руля (кожа, ксенон, трехзонный климат, бесключевой доступ, круговой обзор, дистанционный запуск, «музыка» Bose, электропривод багажной двери), а задние места потянут не на три, а на все десять миллионов.

Неужели в нем так много места?

Очень! Если вам скажут, что нет кроссовера, у которого на третьем ряду могут с комфортом и собственными USB-разъемами сидеть взрослые, не стесняя при этом соседей по второму ряду, не верьте. В Трэвёрсе могут. Грузовой вагон, маршрутка, лимузин — трансформация салона буквально трансформирует сам автомобиль.

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 На третьем ряду три ремня безопасности, но почему-то только два подголовника. Сидеть удобно, причем места хватает даже для взрослых USB-разъемы есть даже на третьем ряду При сложенных сиденьях второго и третьего рядов получается огромный отсек с ровным полом и почти тремя кубометрами объема Заявленный объем багажника при сложенных сиденьях третьего ряда – 1645 литров А при поднятых - 651 литр

А что касается репки и бабки с дедкой, то речь, конечно, не о катапульте. На самом деле в салонное зеркало заднего вида встроен экран, и если качнуть рычажок, который обычно отвечает за антиослепляющий режим, то включится прямой эфир с дополнительной задней камеры, встроенной в багажную дверь. С этой фишкой, которую Chevrolet позаимствовал у «Кадиллака», сектор обзора увеличивается в несколько раз: если в классическое зеркало видно пару полос попутного потока, то в электронное — всю проезжую часть. Плюс в отражении не маячат пассажиры. Здорово, правда?

Но сначала такая картинка взрывает мозг, требуя всякий раз фокусироваться, хотя на традиционное отражение достаточно просто бросить взгляд. Спустя минут пятнадцать глаза начинают привыкать, а на случай плохой погоды у объектива есть омыватель, однако я все равно выключил этот «телевизор».

Может, он еще и неплохо едет?

На удивление, вполне. Хотя, почему ну удивление? Нам ведь понравился соплатформенный XT5. Еще один американизм — силовой агрегат. В Штатах Traverse можно купить и с двухлитровой турбированной «четверкой», но для нас — только атмосферный V6 3.6 с непосредственным впрыском мощностью 318 сил. Где-то в Крыму, Ингушетии и Магаданской области с их льготными налоговыми ставками сейчас ехидно ухмыльнулись, но в Москве и Питере недоумевают, почему не прописать в документах заветную цифру «249»?

Хорошо хоть мотор на заявленные лошади и звучит, и везет, а классический девятиступенчатый «автомат» не путается в передачах. Есть едва заметные шероховатости на переключениях, но в целом ни американская мамочка, ни русский мужик нос воротить не будут. Вот только расход у меня вышел 19 л/100 км, что в нынешних реалиях, согласитесь, настораживает.

А еще настораживает то, что Traverse неважно держит прямую. На большой скорости машина начинает слегка погуливать, так что приходится ехать с микроподруливаниями. Обидно, ведь в поворотах Traverse надежен: умеренно кренится и дает хорошее ощущение передних колес. И даже с плавностью хода американцы не промахнулись, хотя я был очень удивлен, когда с трудом нашел под Питером плохие дороги.

Traverse мягче Эксплорера и Терамонта и по уровню комфорта дышит в спину Хайлендеру. Не сказать, что подвеска растворяет асфальтовые неровности, но никаких острых тычков и ударов нет, а по разбитой грунтовке «Шеви» мчит бархатно. Надо только следить за волнами, так как на них штормит: распущенные амортизаторы не могут удержать огромный кузов, и начинается сильная раскачка. Вместе со слабенькой курсовой устойчивостью это может стать проблемой в дальней дороге.

А что с полным приводом?

Порядок! В начале я неслучайно пожелал клиренс побольше, потому что по тяговым возможностям Traverse оказался крепким орешком. Его трансмиссия напоминает систему Active Driveline на Land Rover Discovery Sport: в режиме 2WD зубчатая муфта отсоединяет карданный вал от коробки передач, и Traverse становится исключительно переднеприводным. Активировать полный привод нужно принудительно шайбой на центральном тоннеле.

Глухой щелчок под ногами означает, что кардан подключился, и теперь подавать момент на заднюю ось будет привычная электрогидравлическая многодисковая муфта. В рамках своих геометрических способностей Traverse не боится ни диагонального вывешивания, ни рыхлого песка, и особенно здорово он ползет во внедорожном режиме.

Можно брать вместо «Терамонта»?

В теории — да, причем смело. Хотя мы понимаем (и читали тоже), что думают друг о друге покупатели Chevrolet и «Фольксвагена». Но нельзя не признать, что Traverse получился нормальным семейным автомобилем с хорошим «железом», кучей места и богатым оснащением. Настоящая трехрядная Америка. \m

Chevrolet Traverse Нравится Просторный салон, огромный багажник, богатое оснащение He нравится Отсутствие менее мощного мотора и курс доллара Вердикт Если важна функциональность, а не эстетика, то для большой семьи — самое то 3564 см3, V6, 318 л.с., 360 Нм 9-ступенчатый «автомат» 0-100 км/ч 7,6 с, 210 км/ч 2147-2183 кг

Подробные технические характеристики

Chevrolet Traverse Тип двигателя Бензиновый V6, с непосредственным впрыском Рабочий объем, см3 3564 Макс. мощность, л.с./об/мин 318/6800 Макс. момент, Нм/об/мин 360/5500 Тип привода подключаемый полный Коробка передач автоматическая, девятиступенчатая Передняя подвеска пружинная, McPherson Задняя подвеска пружинная, многорычажная Габариты (ДхШхВ), мм 5189х1996х1799 Колесная база, мм 3071 Объем багажника, л 651-2781 Дорожный просвет, мм 180 Снаряженная масса, кг 2147-2183 Разгон 0-100 км/ч, с 7,6 Макс. скорость, км/ч 190*/210** Расход топлива (комб.), л/100 км 10,0 Цена, руб. от 2 990 000 * комплектации LE и LT ** комплектация Premier

Иллюстрации: Chevrolet