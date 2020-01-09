Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:58

Американцы на 50 лет закопали в землю старый Plymouth

Автомобиль «законсервировали» до 2048 года

Анастасия Дубина
В американской Талсе, штат Оклахома, Plymouth Prowler 1998 года выпуска превратили в капсулу времени. Автомобиль замуровали в землю еще в год выпуска, но в Сети внимание на эту новость обратили только сейчас. Вскрыть «саркофаг» с машиной должны только в 2048 году.

Это уже не первая попытка города сделать капсулу времени. В 1957 году, когда Талса отмечала свое 50-летие, в бетонной капсуле времени замуровали еще один Plymouth. Эта новость широко освещалась, однако когда капсулу вскрыли в 2007 году, оказалось, что автомобиль затопила вода и уничтожила весь салон и кузов.

В следующий раз власти города решили действовать по-другому. В 1998 году Талса отмечала свое 100-летие и в честь этого решила по традиции замуровать для потомков еще один Plymouth. Новенький Prowler погрузили в герметичный короб из алюминия толщиной полдюйма (почти 1,3 сантиметра), чтобы автомобиль мог выдержать 50 лет под землей. В то время новость осталась без должного освещения, а после ее затмило вскрытие первой капсулы. В итоге внимание на нее обратили лишь сейчас пользователи Reddit.

Автомобиль уже провел под землей 22 года, но никто не знает, в каком он сейчас состоянии. Вскрыть его можно будет только через 28 лет, тогда же станет понятно, удалось ли «законсервировать» автомобиль таким образом, чтобы спустя полвека он выглядел будто только что сошел с конвейера.

В России капсулы времени не редкость, но в отличие от Талсы, у нас их делают не специально. Блогеры довольно часто находят в гаражах забытые владельцами советские автомобили с нулевым пробегом. Например, «Волгу» 1989 года выпуска в комплекте с ящиками запечатанной водки или 30-летний «Запорожец».