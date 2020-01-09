Американцы на 50 лет закопали в землю старый Plymouth

Это уже не первая попытка города сделать капсулу времени. В 1957 году, когда Талса отмечала свое 50-летие, в бетонной капсуле времени замуровали еще один Plymouth. Эта новость широко освещалась, однако когда капсулу вскрыли в 2007 году, оказалось, что автомобиль затопила вода и уничтожила весь салон и кузов.

В следующий раз власти города решили действовать по-другому. В 1998 году Талса отмечала свое 100-летие и в честь этого решила по традиции замуровать для потомков еще один Plymouth. Новенький Prowler погрузили в герметичный короб из алюминия толщиной полдюйма (почти 1,3 сантиметра), чтобы автомобиль мог выдержать 50 лет под землей. В то время новость осталась без должного освещения, а после ее затмило вскрытие первой капсулы. В итоге внимание на нее обратили лишь сейчас пользователи Reddit.

Автомобиль уже провел под землей 22 года, но никто не знает, в каком он сейчас состоянии. Вскрыть его можно будет только через 28 лет, тогда же станет понятно, удалось ли «законсервировать» автомобиль таким образом, чтобы спустя полвека он выглядел будто только что сошел с конвейера.