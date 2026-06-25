Плюс 40−60%: в России выросли цены на моторное масло

Авто Mail: в России ожидается подорожание моторного масла. В открытой продаже резко сократилось количество предложений по моторным маслам, а цены выросли на 40−60%. Некоторые позиции отсутствуют, а дальнейший рост стоимости может стать двукратным. Такие данные приводит Авто Mail со ссылкой на представителей дилерского сообщества.