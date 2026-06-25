Опубликовано 25 июня 2026, 14:031 мин.
Плюс 40−60%: в России выросли цены на моторное масло
Авто Mail: в России ожидается подорожание моторного масла. В открытой продаже резко сократилось количество предложений по моторным маслам, а цены выросли на 40−60%. Некоторые позиции отсутствуют, а дальнейший рост стоимости может стать двукратным. Такие данные приводит Авто Mail со ссылкой на представителей дилерского сообщества.
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Ситуация объясняется возникшим дефицитом базовых масел, которые необходимы для производства любых смазок. Доля «базы» составляет от 70% до 90% (иногда до 99%) от общего объема готового моторного масла.
Оставшиеся 10−30% - это пакеты присадок, обеспечивающие моющие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, противопенные, вязкостные и антифрикционные свойства.
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