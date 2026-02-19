По факту обрушения цеха на автозаводе в Липецкой области возбудили уголовное дело
«Следственными органами СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли одного из цехов автосборочного предприятия в Краснинском районе по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», – сообщает пресс-служба СК РФ по Липецкой области.
На месте обрушения работают следователи и криминалисты СКР по Липецкой области. В настоящий момент проводится осмотр, уточняются данные о возможных пострадавших. Следствие устанавливает обстоятельства ЧП и круг должностных лиц, отвечавших за безопасность труда на предприятии.
На заводе «Моторинвест» в Краснинском округе обрушилась крыша производственного цеха. Есть вероятность нахождения людей под завалами.
К месту ЧП стянуты спасательные подразделения для проведения аварийно-спасательных работ. Глава округа Сергей Поляков возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.
Завод специализируется на выпуске электромобилей Evolute с 2022 года, до этого на площадке производились модели Great Wall Hover и Changan CS35.
