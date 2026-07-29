По примеру Volvo: кроссовер Tenet T4L адаптировали для перевозки велосипедов

Как сообщили представители бренда, автомобиль сертифицирован с тягово-сцепным устроством, которое будет предлагаться в качестве платной опции. С ним машина сможет буксировать прицепы массой до 750 кг.

Ещё одной дилерской опцией станет велокрепление на фаркоп для перевозки велосипедов. Ранее такие решения предлагала шведская марка Volvo, а также некоторые другие именитые автопроизводители.