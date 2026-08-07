Почему импортные аккумуляторы для автомобилей стоят дешевле российских

Как рассказал изданию «Ридус» генеральный директор Ассоциации производителей источников тока «РусЭнергоПром» Олег Кулаков, в ходе эксперимента специалисты разобрали импортный аккумулятор, взвесили все компоненты и собрали идентичную модель из российских материалов.

«Мы произвели аналогичный аккумулятор, и его сырьевая себестоимость оказалась выше на 20%, чем продажная цена импорта! Только сырьё! А оно в России, благодаря ВТО, продается по тем же ценам», — заявил Кулаков.

По словам эксперта, отечественные предприятия не могут конкурировать в цене из-за агрессивной экспортной политики стран-производителей, в первую очередь Китая и Турции, поскольку экспорт из этих стран максимально субсидируется государством.

«Эти же самые аккумуляторы в самом Китае стоят на 15−20% дороже. Но когда они попадают к нам, китайское государство до 15% компенсирует цену. Также оно обеспечивает своим производителям специальные условия по кредитованию на поставки за рубеж», — отметил глава «РусЭнергоПрома».

Эта практика делает иностранную продукцию искусственно дешевле на российском рынке, что снижает спрос на продукцию отечественных предприятий.

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