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Опубликовано 07 августа 2026, 13:58
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Почему импортные аккумуляторы для автомобилей стоят дешевле российских

Глава «РусЭнергоПром» назвал причины дороговизны российских аккумуляторов. Российский рынок аккумуляторных батарей столкнулся с системным кризисом конкурентоспособности. По данным Ассоциации производителей источников тока «РусЭнергоПром», проведённый отраслевой эксперимент выявил парадоксальную ситуацию: себестоимость отечественного аккумулятора оказывается выше закупочной цены зарубежных аналогов.
Почему импортные аккумуляторы для автомобилей стоят дешевле российских
© Freepik
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Как рассказал изданию «Ридус» генеральный директор Ассоциации производителей источников тока «РусЭнергоПром» Олег Кулаков, в ходе эксперимента специалисты разобрали импортный аккумулятор, взвесили все компоненты и собрали идентичную модель из российских материалов.

«Мы произвели аналогичный аккумулятор, и его сырьевая себестоимость оказалась выше на 20%, чем продажная цена импорта! Только сырьё! А оно в России, благодаря ВТО, продается по тем же ценам», — заявил Кулаков.

По словам эксперта, отечественные предприятия не могут конкурировать в цене из-за агрессивной экспортной политики стран-производителей, в первую очередь Китая и Турции, поскольку экспорт из этих стран максимально субсидируется государством.

«Эти же самые аккумуляторы в самом Китае стоят на 15−20% дороже. Но когда они попадают к нам, китайское государство до 15% компенсирует цену. Также оно обеспечивает своим производителям специальные условия по кредитованию на поставки за рубеж», — отметил глава «РусЭнергоПрома».

Эта практика делает иностранную продукцию искусственно дешевле на российском рынке, что снижает спрос на продукцию отечественных предприятий.

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Источник:Ридус
Автор:Алексей Кованов
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