Почему пожилые люди чаще покупают большие внедорожники, чем молодёжь

«Ни одно другое поколение не имеет такой высокой доли внедорожников, как бэби-бумеры», — говорят аналитики Verivox: она на 32% выше, чем в среднем по стране.

Совершенно иная ситуация складывается для поколения Z, к которому относятся родившиеся в период с 1995 по 2012 год. В возрастной группе от 29 до 16 лет доля внедорожников составляет менее половины от среднего показателя.

По мнению экспертов, для поколения бэби-бумеров большой автомобиль не является обязательной необходимостью, но накопленные средства позволяют купить большой дорогостоящий внедорожник.

Кроме того, SUV предлагают те преимущества, которые ценят люди старшего поколения: лучшая обзорность благодаря более высокой посадке, более удобная посадка и большее чувство безопасности.

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