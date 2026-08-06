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Опубликовано 06 августа 2026, 20:39
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Почему пожилые люди чаще покупают большие внедорожники, чем молодёжь

Чем старше поколение, тем больше оно любит внедорожники, выяснила немецкая компания Verivox. Согласно отчёту, в Германии поколение «бэби-бумеров» (родившиеся в период с 1955 по 1964 год) является наиболее важной целевой группой для производителей крупных SUV.
Mercedes-Benz G-Klasse
Mercedes-Benz G-Klasse
© Mercedes-Benz
Алексей Кованов
Алексей Кованов

«Ни одно другое поколение не имеет такой высокой доли внедорожников, как бэби-бумеры», — говорят аналитики Verivox: она на 32% выше, чем в среднем по стране.

Совершенно иная ситуация складывается для поколения Z, к которому относятся родившиеся в период с 1995 по 2012 год. В возрастной группе от 29 до 16 лет доля внедорожников составляет менее половины от среднего показателя.

По мнению экспертов, для поколения бэби-бумеров большой автомобиль не является обязательной необходимостью, но накопленные средства позволяют купить большой дорогостоящий внедорожник.

Кроме того, SUV предлагают те преимущества, которые ценят люди старшего поколения: лучшая обзорность благодаря более высокой посадке, более удобная посадка и большее чувство безопасности.

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Источник:Verivox
Автор:Алексей Кованов
  1. Motor.ru/
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  3. Почему пожилые люди чаще покупают большие внедорожники, чем молодёжь