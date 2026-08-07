Особой популярностью пользовались квартиры. За свежую, только что пригнанную иномарку казахстанцы были готовы без колебаний отдать «трёшку» в престижном тогда районе Аксай. Сегодня такие условия кажутся фантастикой, но в лихие 90-е это было обычной практикой.

Однако квартирами размен не ограничивался. За заветную машину предлагали всё, что имело хоть какую-то ценность в новом рыночном мире: недостроенные дома, земельные участки, гаражи, дачи, а также места на рынках (по тем временам — золотая жила).

Не были редкостью предложения отдать взамен импортную мебель, музыкальные инструменты или товарные остатки — партии газировки, моторного масла и даже столовое оборудование для ресторанов.

Этот список — живой срез эпохи, когда деньги еще не стали единственным эквивалентом цены, а автомобиль оставался не просто средством передвижения, а символом статуса и предметом сложных многоходовых сделок.

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