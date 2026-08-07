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Опубликовано 07 августа 2026, 17:59
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Почему в Казахстане 90-х элитные квартиры меняли на иномарки

Колёса.kz: в 1990-х люди были готовы обменять квартиры и дома на автомобиль. Ровно три десятилетия назад, в 1996 году, автомобильный рынок независимого Казахстана представлял собой удивительный гибрид советского прошлого и дикого капитализма будущего. Издание «Колёса.kz» пролистало страницы одноимённой газеты 30-летней давности, чтобы выяснить, на что были готовы пойти жители республики, чтобы обзавестись машиной.
Volkswagen Passat B4
Volkswagen Passat B4
© Volkswagen
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Особой популярностью пользовались квартиры. За свежую, только что пригнанную иномарку казахстанцы были готовы без колебаний отдать «трёшку» в престижном тогда районе Аксай. Сегодня такие условия кажутся фантастикой, но в лихие 90-е это было обычной практикой.

Однако квартирами размен не ограничивался. За заветную машину предлагали всё, что имело хоть какую-то ценность в новом рыночном мире: недостроенные дома, земельные участки, гаражи, дачи, а также места на рынках (по тем временам — золотая жила).

Не были редкостью предложения отдать взамен импортную мебель, музыкальные инструменты или товарные остатки — партии газировки, моторного масла и даже столовое оборудование для ресторанов.

Этот список — живой срез эпохи, когда деньги еще не стали единственным эквивалентом цены, а автомобиль оставался не просто средством передвижения, а символом статуса и предметом сложных многоходовых сделок.

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Источник:Колёса.kz
Автор:Алексей Кованов
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