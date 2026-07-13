Почти готов: Mitsubihi показала новый Pajero избранным клиентам

Посетители мероприятия смогли оценить внешность и салон грядущей новинки. Так как отзывы потенциальных покупателей нового Pajero опубликовала сама Mitsubishi, неудивительно, что все они — максимально восторженные.

Известно, что внедорожник построят на платформе рамного пикапа Triton (L200), благодаря чему новинка сохранит статус серьёзного внедорожника для тяжёлых условий эксплуатации.

Автомобиль получит оригинальный интерьер, собственную калибровку подвески и некоторые другие отличия от исходного «Тритона». Премьера состоится осенью 2026 года.

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