Опубликовано 13 июля 2026, 19:381 мин.
Почти готов: Mitsubihi показала новый Pajero избранным клиентам
Mitsubishi провела закрытый показ нового поколения внедорожника Pajero. В начале лета Mitsubishi официально подтвердила возрождение легендарного внедорожника Pajero. Новый автомобиль станет флагманом марки спустя 5 лет после прекращения производства предыдущего поколения в 2021 году. Почти готовую машину японцы показали на закрытом мероприятии Star Camp.
© Mitsubihi
Посетители мероприятия смогли оценить внешность и салон грядущей новинки. Так как отзывы потенциальных покупателей нового Pajero опубликовала сама Mitsubishi, неудивительно, что все они — максимально восторженные.
Известно, что внедорожник построят на платформе рамного пикапа Triton (L200), благодаря чему новинка сохранит статус серьёзного внедорожника для тяжёлых условий эксплуатации.
Автомобиль получит оригинальный интерьер, собственную калибровку подвески и некоторые другие отличия от исходного «Тритона». Премьера состоится осенью 2026 года.
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Источник:Mitsubishi
Автор:Алексей Кованов
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