Почти на треть подскочили продажи новых автомобилей в марте

В первую пятерку вошли также Geely и Belgee, реализовавшие в России за месяц 6,3 тыс. машин и 5,1 тыс. машин соответственно. В десятку наиболее продаваемых вошли также Changan (3,4 тыс. автомобилей), не представленная официально на российском рынке японская Toyota (2,8 тыс. машин), а также бренды Jetour, Jaecoo и Solaris.

По итогам I квартала 2026 года в России реализовано 264,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В модельном рейтинге на первом месте Lada Granta, за ней следуют Haval Jolion, Tenet T7, Lada Vesta и Lada Niva Travel.

По данным Минпромторга, общее число проданных в январе-марте 2026 года новых автомобилей (включая легкий коммерческий транспорт, грузовики и автобусы) составило 299,7 тыс. единиц, что на 4% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Рынок автомобилей отечественного производства в январе-марте превысил 181 тыс. единиц.

