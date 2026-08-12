Под российской маркой Tenet выйдет конкурент Geely Monjaro

Tenet T9 построен на платформе Chery Tiggo 9. Габариты: длина — 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, дорожный просвет — 200 мм. Доступны версии на 5 или 7 мест, объём багажника — до 2150 литров.

Под капотом скрывается 2,0-литровый турбомотор на 245 л.с. мощности и 375 Нм момента, с которым работают 8-ступенчатый «автомат» и полный привод. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд.

Салон отделан экокожей и микрозамшей. Оснащение включает цифровую панель приборо, центральный тачскрин на 15,6", проекционный дисплей, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную акустику с 14 динамиками.

Безопасность обеспечивают 10 подушек и 14 электронных ассистентов. Модель адаптирована к российским условиям: заявлены подогрев всех сидений, руля и стёкол, плюс дистанционный запуск двигателя.

Читайте также: