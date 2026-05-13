Показали Lexus LX 700, который выдерживает взрывы гранат и пули

Специалисты Miami Armored доработали Lexus LX 700, придав ему прочность, необходимую для защиты от 7,62-мм винтовочных пуль — тех же, что используются в АК-47. Более того, бронирование по всему периметру позволяет автомобилю выдерживать два взрыва гранат одновременно.

Помимо усиленных панелей кузова, Miami Armored оснащает внедорожник баллистическим стеклом по всему периметру, а также бронеплитами на топливном баке, моторном отсеке и аккумуляторе. Ведь бесполезно иметь бронированный салон, если несколько винтовочных выстрелов в двигатель или бак обездвижат машину.

В список основных изменений также вошли: усиленная перегородка между салоном и багажником, армированные дверные петли и шины с технологией Runflat. Кроме того, предусмотрена система перекрытия зазоров между кузовными панелями, исключающая попадание пуль в пассажирский отсек.

Кроме того, производитель предлагает широкий перечень опций на выбор: камеру ночного видения, сирену и громкую связь, светодиодные мигалки спереди и сзади, усиленные бамперы, систему очистки воздуха, бронирование радиатора и люк на крыше для экстренного покидания автомобиля.

Читайте также:

Кроссовер MX стал первой модель отечественного бренда Esteo

Кубок Санкт-Петербурга по дрифту прошёл без главного фаворита

Новый сезон Российских кольцевых гонок стартует на трассе Moscow Raceway