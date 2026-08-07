В движение автомобиль приводит 106-сильный бензиновый двигатель 1.6, выпускаемый компанией Dongfeng по лицензии Mitsubishi. Этот агрегат известен своей неприхотливостью, простотой обслуживания и надёжностью. Все версии комплектуются 5-ступенчатой «механикой» и задним приводом.

Для пассажирской версии габариты составляют: длина — 5135 мм, ширина — 1720 мм, высота — 1970 мм. Размер колёсной базы составляет 3000 мм. В продаже есть модификации на 7 и 9 мест: сиденья легко складываются или полностью демонтируются, освобождая пространство для перевозки грузов.