Опубликовано 30 июля 2026, 19:511 мин.
Похож на ГАЗ-66: в Красноярске наладили выпуск вездеходов «Варяг»
В Красноярске организовали выпуск полноприводных вездеходов «Варяг». Вездеход спроектирован и изготовлен специально для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в условиях полного бездорожья. Благодаря колёсным формулам 4×4 или 6×6 (в зависимости от модификации), пониженной массе и шинам низкого давления, техника способна передвигаться по глубокому снегу, слабым грунтам и пересечённой местности.
© Варяг
Вездеходы строятся на усиленной базе отечественных грузовиков — ГАЗ или «Урал», выяснил журнал Motor. Это упрощает поиск запчастей и обслуживание машин.
Визуально машина отдалённо напоминает советский полноприводный грузовик ГАЗ-66. Но современный вездеход обладает нарочито утилитарными формами кабины.
Компания «Варяг» отмечает, что обладает полным производственным циклом, включая проектирование, производство, тестирование и обслуживание вездеходов.
Известно, что выпущенные образцы техники эксплуатируются в разных регионах страны — на Чукотке, Ямало-ненецком автономном округе и Якутии.
Срок производства машин на предприятии составляет десяти рабочих дней. Стоимость базовых моделей серии начинается от 75, млн рублей.
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Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов