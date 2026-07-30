Похож на ГАЗ-66: в Красноярске наладили выпуск вездеходов «Варяг»

В Красноярске организовали выпуск полноприводных вездеходов «Варяг». Вездеход спроектирован и изготовлен специально для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в условиях полного бездорожья. Благодаря колёсным формулам 4×4 или 6×6 (в зависимости от модификации), пониженной массе и шинам низкого давления, техника способна передвигаться по глубокому снегу, слабым грунтам и пересечённой местности.