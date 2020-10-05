Все проданные электрокары Polestar 2 отозваны после жалоб владельцев

На прошлой неделе стало известно о трёх десятках случаев сбоя в работе Polestar 2. Европейцы из разных стран жаловались, что почти сразу после покупки загоралось предупреждение о неисправности в системе привода, после чего электрокар приходилось парковать на обочине и уже на эвакуаторе доставлять в ближайший сервисный центр.
Теперь появились подробности о причинах проблемы. По информации шведского издания Dagens Industri, из-за сбоя в программном обеспечении на электрокарах отключалось питание, и перезапустить систему было невозможно. Кроме того, отказывали и важные функций, связанные с безопасностью. При этом рулевое управление и тормоза работали.
Послушайте, как звучит электрический Polestar 2
Теперь автопроизводителю предстоит отремонтировать все проданные Polestar 2. Каким именно способом проблема будет устраняться, не уточняется. Вероятно, поможет обновление ПО. Все работы проведут бесплатно для клиентов.
Проблемы с новыми автомобилями – не редкость. Например, весной 2020 года Volkswagen приостановил поставки Golf восьмого поколения, а Skoda – соплатформенной Octavia. Выяснилось, что у этих моделей возникла проблема из-за ошибки в программном обеспечении. Она привела к сбою в работе электронного помощника eCall – аналога российской системы экстренного вызова при аварии «ЭРА-ГЛОНАСС».