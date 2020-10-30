11:57

В электрокарах Polestar 2 нашли очередной дефект

Ранее компания уже отозвала все проданные электрокары из-за жалоб владельцев

Polestar 2 © Polestar
Лиза Будрина
Проблемы шведской марки Polestar продолжаются. Компании уже пришлось отозвать все проданные фастбеки с индексом 2 из-за жалоб клиентов на неисправный инвертор, а теперь у машин обнаружилась ещё одна проблема, на этот раз с высоковольтным нагревателем охлаждающей жидкости (HVCH).

Несколькими неделями ранее Polestar направил в ремонт 4 586 электрокаров, две тысячи из которых успели передать клиентам. Машины выходили из строя практически сразу после покупки: из-за сбоя в программном обеспечении отключалось питание, и перезапустить систему было невозможно. Выяснилось, что причиной был дефектный инвертор.

Новый отзыв связан с нагревателем охлаждающей жидкости, который отвечает за обогрев кабины и высоковольтной батареи. Как сообщает Insideevs.com, кампания стартует 2 ноября и затронет 3 150 экземпляров Polestar 2.

Polestar не единственный автопроизводитель, который сталкивается с такими проблемами при запуске новой модели. Например, Volkswagen приостановливал поставки Golf восьмого поколения из-за ошибки в программном обеспечении, по той же причине Skoda отзывала соплатформенную Octavia.

Кроме того, у Volkswagen были трудности с софтом для электрокара ID.3 компании не удавалось разработать программное обеспечение для модели, из-за чего поставки были отложены.

Источник: Insideevs.com