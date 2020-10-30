В электрокарах Polestar 2 нашли очередной дефект

Несколькими неделями ранее Polestar направил в ремонт 4 586 электрокаров, две тысячи из которых успели передать клиентам. Машины выходили из строя практически сразу после покупки: из-за сбоя в программном обеспечении отключалось питание, и перезапустить систему было невозможно. Выяснилось, что причиной был дефектный инвертор.

Новый отзыв связан с нагревателем охлаждающей жидкости, который отвечает за обогрев кабины и высоковольтной батареи. Как сообщает Insideevs.com, кампания стартует 2 ноября и затронет 3 150 экземпляров Polestar 2.

Polestar – не единственный автопроизводитель, который сталкивается с такими проблемами при запуске новой модели. Например, Volkswagen приостановливал поставки Golf восьмого поколения из-за ошибки в программном обеспечении, по той же причине Skoda отзывала соплатформенную Octavia.