Полноприводный «Бычок» оснастили двигателем Toyota и теперь продают
Важные особенности проекта — полный привод, переработанная подвеска и комфортабельные сиденья. По словам владельца, на трассе автомобиль уверенно держит скорость 85−95 км/ч с расходом топлива 18−20 литров на 100 км.
Автодом подготовлен к длительным автономным путешествиям: в кузове сделан качественный утеплитель, установлены солнечные панели, дополнительные аккумуляторы и автономный отопитель. В машине можно ночевать при -30°C.
я выбрал вместо рекламы.
Юридически автомобиль оформлен как «автодом», а все изменения были официально оформлены, что делает полноприводный «Бычок» универсальным решением и для дальних экспедиций, и для городской эксплуатации.
Историки считают, что полноприводных модификаций (4×4) в серийном производстве марки ЗИЛ не существовало. Как полноприводная трансмиссия реализована на этом экземпляре, продавец не уточняет.
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