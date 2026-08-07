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Опубликовано 07 августа 2026, 14:57
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Полноприводный «Бычок» оснастили двигателем Toyota и теперь продают

В продаже возник автодом, представляющий собой гибрид «Бычка» и «Тойоты». Продавец выставил на продажу ЗИЛ «Бычок», который прошел полную реинкарнацию. Вместо заводского мотора под капотом установлен бензиновый атмосферный двигатель 3UZ объёмом 4,3 литра от Toyota Crown Majesta с пробегом всего 89 000 км. С ним агрегатирована 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, выяснил журнал Motor.
Полноприводный «Бычок» оснастили двигателем Toyota и теперь продают
© объявление на классифайде
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Важные особенности проекта — полный привод, переработанная подвеска и комфортабельные сиденья. По словам владельца, на трассе автомобиль уверенно держит скорость 85−95 км/ч с расходом топлива 18−20 литров на 100 км.

Автодом подготовлен к длительным автономным путешествиям: в кузове сделан качественный утеплитель, установлены солнечные панели, дополнительные аккумуляторы и автономный отопитель. В машине можно ночевать при -30°C.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© объявление на классифайде

Юридически автомобиль оформлен как «автодом», а все изменения были официально оформлены, что делает полноприводный «Бычок» универсальным решением и для дальних экспедиций, и для городской эксплуатации.

Историки считают, что полноприводных модификаций (4×4) в серийном производстве марки ЗИЛ не существовало. Как полноприводная трансмиссия реализована на этом экземпляре, продавец не уточняет.

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Источник:Журнал Motor
Автор:Алексей Кованов
Теги:
#ЗиЛ
#Кемперы
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