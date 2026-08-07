Важные особенности проекта — полный привод, переработанная подвеска и комфортабельные сиденья. По словам владельца, на трассе автомобиль уверенно держит скорость 85−95 км/ч с расходом топлива 18−20 литров на 100 км.

Автодом подготовлен к длительным автономным путешествиям: в кузове сделан качественный утеплитель, установлены солнечные панели, дополнительные аккумуляторы и автономный отопитель. В машине можно ночевать при -30°C.