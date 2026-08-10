Полноприводный Jeland J6 будут продавать в России за 2,9 млн рублей

Главное отличие полноприводного J6 от переднеприводной версии — не только в трансмиссии, но и в двигателе. Вместо 1,5-литрового турбомотора на 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента под капотом новой версии установлен 1,6-литровый двигатель с непосредственным впрыском, который развивает 150 л.с. и 275 Нм. Работает мотор в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Полный привод с электромагнитной многодисковой муфтой автоматически подключает заднюю ось при пробуксовке передних колес, предусмотрена и электронная имитация блокировки заднего дифференциала. Водителю доступны шесть режимов движения.

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В комплектации «Престиж» автомобиль снабжен панорамной крышей, вентиляцией передних сидений, обогревами всех кресел, руля и лобового стекла, а также камерами кругового обзора. В салоне — цифровая приборная панель диагональю и мультимедиа с высокопроизводительным восьмиядерным процессором. Кузов дополнительно защищен антикоррозийными и антигравийными покрытиями.