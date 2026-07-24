Полуразобраный Chrysler из «Во все тяжкие» продают за 700 тысяч рублей

Настоящий культовый статус Chrysler Fifth Avenue (а именно черная модель 1988 года) получил благодаря сериалам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» как автомобиль Майка Эрмантраута.

Как отмечают знатоки культовой киновсленной, за время действия двух сериалов, а это 8 лет (с 2002 по 2009 годы), Майк не расстаётся со своей личной машиной коричневого цвета.

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