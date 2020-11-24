Дилеры назвали самые популярные у россиян автомобильные опции

Чтобы выяснить, какие опции являются самыми популярными среди россиян, эксперты изучили продажи автомобилей массового (Hyundai, Volkswagen и Mitsubishi) и премиального (Audi, BMW, MINI, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover и Volvo) сегментов, а также люксового Bentley.
Среди покупателей машин Audi самой востребованной опцией оказались светодиодные фары – их выбирают 100 процентов клиентов. На второй строчке – крупные колесные диски (90 процентов), а на третьей – виртуальная «приборка» (75 процентов). Стоимость опций в среднем обходится покупателям в сумму от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
Покупатели Jaguar Land Rover в 62 процентах случаев дооснащают машины бесключевым доступом, в 56 процентах – панорамной крышей. Третья по популярности опция – цифровая приборная панель, которую выбирают 51 процент клиентов. Доплата составляет в среднем 250–450 тысяч рублей.
Volvo
Автомобили Mercedes-Benz чаще всего оборудуют пакетом AMG Line – опцию выбирают 95 процентов клиентов. На втором месте – обогрев руля (90 процентов), а на третьем – акустика Burmester Surround-Soundsystem (70 процентов). Цена доработок достигает в среднем 469 200 рублей.
Почти все проданные MINI – 99 процентов – оборудованы автоматической трансмиссией. Диодную оптику выбирают 80 процентов покупателей, а камеру заднего вида – 70 процентов. Стоимость этих опций составляет 250 тысяч рублей.
Среди покупателей автомобилей шведской Volvo такого единодушия нет: самой популярной опцией является круиз-контроль, который докупает половина клиентов. Еще 40 процентов Volvo оснащают камерами кругового обзора, 30 процентов – панорамным люком. С таким оснащением машины становятся на 250 тысяч рублей дороже.
Bentley
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Клиенты BMW предпочитают спорт-пакет M, а также камеру заднего вида и адаптивные или лазерные фары. Кроме этого, в списке популярных опций числятся бесключевой доступ и «мультимедийка» Connected Drive.
Покупатели Bentley ожидаемо не скупятся на дополнительное оснащение. Все клиенты «Авилона» докупали сиденья с массажем и вентиляцией, а владельцы Continental GT и Flying Spur – поворотный дисплей (90 процентов) и аудиосистему NAIM (91 процент). Также популярен «драйверский» пакет Mulliner Driving Specification с особым декором и 22-дюймовыми колесными дисками. Среди других востребованных опций – карбоновый обвес и дизайн-пакет Blackline с антихромом.
Что касается массового сегмента, то российские покупатели Hyundai и Volkswagen доплачивают за зимний пакет, включающий в себя климат-контроль, подогрев руля, лобового стекла и задних сидений. Машины Hyundai часто дооборудуют системой бесключевого доступа и запуска двигателя, а Volkswagen – полным приводом и панорамной крышей.
В 80 процентах случаев Mitsubishi оснащают полным приводом S-AWC, камерой заднего вида и мультимедийной системой «Яндекса». Доплата за привод на все четыре колеса составляет 108 тысяч рублей.