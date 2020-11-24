Дилеры назвали самые популярные у россиян автомобильные опции

Чтобы выяснить, какие опции являются самыми популярными среди россиян, эксперты изучили продажи автомобилей массового (Hyundai, Volkswagen и Mitsubishi) и премиального (Audi, BMW, MINI, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover и Volvo) сегментов, а также люксового Bentley.

Среди покупателей машин Audi самой востребованной опцией оказались светодиодные фары – их выбирают 100 процентов клиентов. На второй строчке – крупные колесные диски (90 процентов), а на третьей – виртуальная «приборка» (75 процентов). Стоимость опций в среднем обходится покупателям в сумму от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Покупатели Jaguar Land Rover в 62 процентах случаев дооснащают машины бесключевым доступом, в 56 процентах – панорамной крышей. Третья по популярности опция – цифровая приборная панель, которую выбирают 51 процент клиентов. Доплата составляет в среднем 250–450 тысяч рублей.