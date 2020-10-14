Bentley представила «лёгкий» Flying Spur с мотором V8

Bentley Flying Spur V8 весит на 100 килограммов меньше, чем модификация с 6,0-литровым W12. При этом бóльшая часть веса ушла из носовой части за счёт установки более компактного двигателя, что привело к улучшению управляемости и манёвренности.

Под капотом установили 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом с системой отключения половины цилиндров при малых нагрузках – таким же оснащается Continental GT. Двигатель выдаёт 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента и работает в тандеме с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом с муфтой подключения передней оси.