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В России продают один из первых спорткаров Porsche в мире

Продавец просит за 64-летний автомобиль 59,6 миллиона рублей

Porsche 356 A © Auto.ru
Лиза Будрина
На Auto.ru появилось объявление о продаже Porsche 356 A 1956 года – это один из 300 первых спорткаров немецкой марки в мире. Продавец утверждает, что за 64 года у автомобиля был всего один владелец, а пробег машины составляет 1 километр.

Кабриолет серебристого цвета с красным кожаным салоном находится в «музейном» состоянии, отмечает автор объявления. На протяжении четырёх лет этот экземпляр реставрировали, при этом все детали оригинальные, о чём свидетельствуют соответствующие штампы. Porsche 356 A на ходу и может принимать участие в гонке «Тысяча миль» (Mille Miglia) и Конкурсе элегантности в Пэббл-Бич (Pebble Beach Concours d'Elegance).

Porsche 356 A

Auto.ru

В движение его приводит бензиновый мотор объёмом 1,6 литра мощностью 105 лошадиных сил, который сочетается с механической коробкой передач и задним приводом. Однако 356-ая модель с такой установкой не заявлена: она комплектовалась 1,6-литровым двигателем с отдачей 60 либо 75 лошадиных сил. Также были доступны агрегаты 1.3 (44 и 60 сил) и 1.5 (100 сил).

В сентябре на продажу выставили классический кабриолет Porsche 356 SC за 325 тысяч долларов (25,4 миллиона рублей по актуальному курсу). В том же месяце появилось объявление о продаже Porsche 356A 1500 GS Carrera 1956 года за 237,5 тысячи долларов (18,5 миллиона рублей).

Источник: Auto.ru