В России продают один из первых спорткаров Porsche в мире

Кабриолет серебристого цвета с красным кожаным салоном находится в «музейном» состоянии, отмечает автор объявления. На протяжении четырёх лет этот экземпляр реставрировали, при этом все детали оригинальные, о чём свидетельствуют соответствующие штампы. Porsche 356 A на ходу и может принимать участие в гонке «Тысяча миль» (Mille Miglia) и Конкурсе элегантности в Пэббл-Бич (Pebble Beach Concours d'Elegance).
Auto.ru
В движение его приводит бензиновый мотор объёмом 1,6 литра мощностью 105 лошадиных сил, который сочетается с механической коробкой передач и задним приводом. Однако 356-ая модель с такой установкой не заявлена: она комплектовалась 1,6-литровым двигателем с отдачей 60 либо 75 лошадиных сил. Также были доступны агрегаты 1.3 (44 и 60 сил) и 1.5 (100 сил).
В сентябре на продажу выставили классический кабриолет Porsche 356 SC за 325 тысяч долларов (25,4 миллиона рублей по актуальному курсу). В том же месяце появилось объявление о продаже Porsche 356A 1500 GS Carrera 1956 года за 237,5 тысячи долларов (18,5 миллиона рублей).