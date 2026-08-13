Это первый совместный проект для обеих компаний по персонализации автомобилей. Первый из них — купе Porsche 911 поколения 964 шафранового цвета с элементами кобальтово-синего и желтого цветов. Оттенки, в которые окрашен автомобиль, напоминают о продукции модного дома Louis Vuitton.

В заднем свесе установлен атмосферный 4,0-литровый оппозитный двигатель с воздушным охлаждением мощностью около 400 л.с., который агрегатирован с шестиступенчатой «механикой». У машины задний привод и карбон-керамические тормоза. На крыше смонтирован багажник для перевозки чемодана, лыж или доски для серфинга.