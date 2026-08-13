Porsche 911 c тюнингом от Louis Vuitton показали в США
Это первый совместный проект для обеих компаний по персонализации автомобилей. Первый из них — купе Porsche 911 поколения 964 шафранового цвета с элементами кобальтово-синего и желтого цветов. Оттенки, в которые окрашен автомобиль, напоминают о продукции модного дома Louis Vuitton.
В заднем свесе установлен атмосферный 4,0-литровый оппозитный двигатель с воздушным охлаждением мощностью около 400 л.с., который агрегатирован с шестиступенчатой «механикой». У машины задний привод и карбон-керамические тормоза. На крыше смонтирован багажник для перевозки чемодана, лыж или доски для серфинга.
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Второй автомобиль, получивший тюнинг от Louis Vuitton — кабриолет Porsche 911 Turbo. Он создан при участии Никола Жескьера, креативного директора женских коллекций Louis Vuitton. 911-й со складным верхом окрашен в белый цвет, он получил деревянные элементы отделки, вдохновленные классическими моторными лодками.
Этот автомобиль снабжен 3,8-литровым «оппозитником» турбонаддувом, который выдает 510 л.с. Двигатель также агрегатируется с механической трансмиссией, привод — задний. Салон обоих автомобилей отделан кожей, напоминающей фирменный материал Louis Vuitton, с желтой прострочкой и алмазной вышивкой, как у подкладки фирменных чемоданов.
Все пластиковые детали заменены на металлические, обработанные вручную. К автомобилям прилагаются эксклюзивные коллекции аксессуаров Louis Vuitton: чемоданы, дорожные сумки, кожаные куртки, шлемы, обувь и перчатки, созданные специально под каждую модель.
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