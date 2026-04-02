Porsche Cayenne развалился на части из-за превышения скорости

По словам властей, в момент аварии иномарка разбилась на две части, при этом передний фрагмент транспорта остановился в нескольких километрах от заднего, от которого остались провода и несколько элементов конструкции. Пассажирское сиденье было вырвано из креплений и вылетело на проезжую часть.

В полиции заявили, что водительское сиденье стало «единственной неповрежденной частью салона», и несмотря на сильный удар, автомобилист получил незначительные травмы. Также сообщается, что Porsche Cayenne оснащен карбон-керамическими тормозами и спортивной выхлопной системой, что говорит о том, что это одна из самых дорогих версий модели. На момент выпуска ее цена могла достигать 130 000 долларов (примерно 10,4 млн рублей).

Даже дорогостоящее оборудование и высокие характеристики спасают не всегда. По данным следствия, основная причина аварии — превышение скорости, хотя точный скоростной режим внедорожника до момента потери управления полиция пока не раскрывает. Обвинения никому не предъявлены, расследование продолжается.

