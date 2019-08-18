Американцы поставили на крышу Porsche 911 ещё один «Порше»

Porsche 911 Carrera 1984 года выпуска американцы превратили во внедорожное купе: автомобилю увеличили колёсные арки на семь сантиметров, а передние вдобавок расширили ещё на 14 сантиметров, чтобы на колёсные диски Braid Fuch можно было надеть массивные шины BG Goodrich размерностью 245/65 R17.