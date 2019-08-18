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12:00

Американцы поставили на крышу Porsche 911 ещё один «Порше»

Чтобы наглядно продемонстрировать его грузоподъёмность

Ателье Kelly-Moss Road and Race из города Фичбёрг штата Висконсин построило настолько крепкий Porsche 911, что он способен выдержать ещё один спорткар на крыше.

Porsche 911 Carrera 1984 года выпуска американцы превратили во внедорожное купе: автомобилю увеличили колёсные арки на семь сантиметров, а передние вдобавок расширили ещё на 14 сантиметров, чтобы на колёсные диски Braid Fuch можно было надеть массивные шины BG Goodrich размерностью 245/65 R17.

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Кузов автомобиля, который назвали Willy, усилен мощным каркасом безопасности, на котором закреплён и верхний багажник, легко способный выдержать ещё один Porsche 911. Несмотря на усиленную конструкцию, купе весит всего лишь около 1200 килограммов. В подвеске использованы пружины Eibach и регулируемые двухтрубные амортизаторы Exe-Tc.

3,4-литровый оппозитный шестицилиндровый мотор развивает 340 лошадиных сил и работает в паре с механической коробкой передач. Также Willy получил перфорированные дисковые тормоза Brembo по кругу, новые фары и светодиодную балку на крыше. В салоне автомобиля можно найти рулевое колесо Momo и кожаные сиденья Recaro.