Американцы поставили на крышу Porsche 911 ещё один «Порше»

Porsche 911 Carrera 1984 года выпуска американцы превратили во внедорожное купе: автомобилю увеличили колёсные арки на семь сантиметров, а передние вдобавок расширили ещё на 14 сантиметров, чтобы на колёсные диски Braid Fuch можно было надеть массивные шины BG Goodrich размерностью 245/65 R17.
Кузов автомобиля, который назвали Willy, усилен мощным каркасом безопасности, на котором закреплён и верхний багажник, легко способный выдержать ещё один Porsche 911. Несмотря на усиленную конструкцию, купе весит всего лишь около 1200 килограммов. В подвеске использованы пружины Eibach и регулируемые двухтрубные амортизаторы Exe-Tc.
3,4-литровый оппозитный шестицилиндровый мотор развивает 340 лошадиных сил и работает в паре с механической коробкой передач. Также Willy получил перфорированные дисковые тормоза Brembo по кругу, новые фары и светодиодную балку на крыше. В салоне автомобиля можно найти рулевое колесо Momo и кожаные сиденья Recaro.