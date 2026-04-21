Porsche представила новый болид мощностью 805 л.с.

В новом сезоне силовые установки болидов Formula E модернизируют: в режиме Attack Mode мощность достигнет 805 л.с. при полном приводе и новых шинах. В обычном режиме мощность ограничат 604 л.с. Все автомобили получат батарею на 51,25 кВт·ч. Разгон GEN4 до 100 км/ч занимает 1,8 секунды, а масса 975 RSE составляет всего 954 кг.

Система рекуперации на передней и задней осях позволяет новым автомобилям возвращать до 700 кВт энергии при торможении. Также они способны принимать зарядку мощностью до 600 кВт. Но настоящей изюминкой для фанатов электрической гоночной серии станет именно внешний вид машин GEN4.

Читайте также:

