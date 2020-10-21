В России заработал сервис аренды Porsche

Выбрать автомобиль можно через одноимённое приложение, в котором пока доступны четыре модели: Cayenne S Coupe, Cayenne S, Panamera 4S и Macan GTS. Позже к линейке присоединятся 718 Boxster S и 911 Carrera S, сообщает пресс-служба Porsche. Бронь нужной модели, а также оплата производятся онлайн.
Стоимость аренды на сутки стартует с 22 000 рублей – за такую цену предлагается 380-сильный Macan GTS. За 28 000 рублей в сутки можно взять Cayenne S или Cayenne S Coupe, а самый дорогой вариант – Panamera 4S с 440-сильным V6 – оценивается в 42 000 рублей за сутки.
Сервис доступен для россиян старше 25 лет с действующими водительскими правами, а также стажем вождения не менее пяти лет. Пока услуга доступна только в Москве, но позже Porsche обещает распространить её на другие крупные города России. Москвичи же могут забрать забронированную машину в «Порше Центр Рублёвский» или заказать доставку по выбранному адресу.
В России продают один из первых спорткаров Porsche в мире
Ранее на этой неделе аналогичную услугу запустил отечественный УАЗ. На сайте автозавода можно забронировать «Патриот» с автоматом в топовой комплектации, аренда которого на 28 дней обойдётся в 55 000 рублей.