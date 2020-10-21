В России заработал сервис аренды Porsche

Сервис доступен для россиян старше 25 лет с действующими водительскими правами, а также стажем вождения не менее пяти лет. Пока услуга доступна только в Москве, но позже Porsche обещает распространить её на другие крупные города России. Москвичи же могут забрать забронированную машину в «Порше Центр Рублёвский» или заказать доставку по выбранному адресу.