Porsche Taycan попал в Книгу рекордов Гиннесса, проехав в непрерывном дрифте 42 километра

Заезд проходил на специально подготовленной гоночной трассе. 80-метровую динамометрической площадку залили водой, установили вдоль маршрута датчики GPS и поворота, а также разместили на крыше центра камеру, снимавшую весь заезд. Для подтверждения результата в немецком учебно-тренировочном центре присутствовали официальные представители Книги рекордов Гиннесса, а также двукратная чемпионка Европы по дрифту Дениз Рицманн.

Для заезда немецкие специалисты использовали предсерийный Porsche Taycan с одним электромотором на задней оси. Технические характеристики электрокара компания не приводит, однако эта модель в базовой комплектации оборудуется 408-сильным электромотором и аккумуляторной батареей емкостью 79,2 киловатт-часа, а в качестве опции для неё доступен электродвигатель мощностью 476 лошадиных сил, который работает вместе с аккумулятором на 93,4 киловатт-часа.