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10:54

Видео: коллекционный Porsche против суперкара McLaren и трекового Mercedes-AMG

В заезде на четверть мили сравнили Porsche 935, McLaren 720S Spider и Mercedes-AMG GT R Pro

Журнал Top Gear организовал дрэг-заезд между Porsche 935, McLaren 720S Spider и трековым Mercedes-AMG GT R Pro. Современный «Моби Дик» не самый мощный из троицы, но уж точно самый дорогой.

Porsche 935 — это современная версия легендарного 935/78 «Моби Дик», построенная на агрегатах 911 GT2 RS. Клубный спорткар получил оригинальный кузов в духе исторической модели, но с элементами от других знаковых «Порше» — среди них есть в том числе 919 Hybrid и 908. В движение 939-й приводит 3,8-литровый твин-турбо оппозитник от 911 GT2 RS. Отдача агрегата составляет 700 сил и 750 Нм момента. Динамика разгона: 2,7 секунды до «сотни» и максимальная скорость 330 километров в час.

Porsche 935 — самый дорогой участник заезда. Цена коллекционного купе в Великобритании составляет 750 тысяч фунтов стерлингов (59,8 миллиона рублей).

Видео: Top Gear

Родстер McLaren 720S Spider оснащен V8 4.0 с двумя турбонагнетателями. Мощность — 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Первую сотню суперкар набирает за 2,9 секунды и разгоняется до 341 километра в час. Под капотом Mercedes-AMG GT R Pro — тоже 4,0-литровая «битурбовосьмерка», но она выдает только 585 сил и 700 Нм момента. С нуля до 100 километров в час трековое купе разгоняется за 3,6 секунды и способно достигнуть 318 километров в час.