Видео: коллекционный Porsche против суперкара McLaren и трекового Mercedes-AMG

Porsche 935 — это современная версия легендарного 935/78 «Моби Дик», построенная на агрегатах 911 GT2 RS. Клубный спорткар получил оригинальный кузов в духе исторической модели, но с элементами от других знаковых «Порше» — среди них есть в том числе 919 Hybrid и 908. В движение 939-й приводит 3,8-литровый твин-турбо оппозитник от 911 GT2 RS. Отдача агрегата составляет 700 сил и 750 Нм момента. Динамика разгона: 2,7 секунды до «сотни» и максимальная скорость 330 километров в час.

Porsche 935 — самый дорогой участник заезда. Цена коллекционного купе в Великобритании составляет 750 тысяч фунтов стерлингов (59,8 миллиона рублей).