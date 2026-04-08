Потом отменят: россиянам посоветовали смело дуть в «покупные» алкометры гаишников

«Такая ситуация возникает крайне редко, поскольку инспектор ГИБДД понимает, что любая проверка, основанная на показаниях несертифицированного прибора, в дальнейшем подлежит безусловной отмене. Для самого инспектора это чревато негативными последствиями — вплоть до применения дисциплинарных взысканий со стороны руководства», — сообщил юрист.

По его словам, если у водителя есть основания полагать, что прибор инспектора ГИБДД относится к несертифицированным, то он всё равно может пройти проверку, выполняя законные требования. Однако закон в первую очередь опирается на показания сертифицированного оборудования.

Смирнов также отметил, что даже если несертифицированный прибор покажет опьянение, это не станет безусловным основанием для лишения прав без медицинского освидетельствования. Любое решение о лишении водительского удостоверения должно быть основано на доказательствах, полученных без нарушений закона. Использование несертифицированного прибора является нарушением, и такое решение впоследствии может быть отменено, заключил Смирнов.

