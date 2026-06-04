Появились фото российского вездехода Visuva за 33 млн рублей

Красноярская компания Visuva, основанная в 2023 году, начиналась с того, что инженеры-энтузиасты собрали первый внедорожник для себя. Позже они решили наладить серийное производство. Сейчас в линейке бренда две модели: колёсный внедорожник S2 и гусеничный вездеход T8.

Visuva T8 оснащается полимерными гусеницами шириной 600 мм, которые благодаря низкому давлению на грунт (всего 0,095 кг/см²) позволяют уверенно передвигаться по снегу и болотам. Дорожный просвет составляет 580 мм, ход подвески — от 220 до 280 мм. Кузов выполнен на основе пространственного каркаса. Наружные панели, в зависимости от пожеланий заказчика, могут быть изготовлены из стеклопластика, алюминия или стали.