Появились фото российского вездехода Visuva за 33 млн рублей
Красноярская компания Visuva, основанная в 2023 году, начиналась с того, что инженеры-энтузиасты собрали первый внедорожник для себя. Позже они решили наладить серийное производство. Сейчас в линейке бренда две модели: колёсный внедорожник S2 и гусеничный вездеход T8.
Visuva T8 оснащается полимерными гусеницами шириной 600 мм, которые благодаря низкому давлению на грунт (всего 0,095 кг/см²) позволяют уверенно передвигаться по снегу и болотам. Дорожный просвет составляет 580 мм, ход подвески — от 220 до 280 мм. Кузов выполнен на основе пространственного каркаса. Наружные панели, в зависимости от пожеланий заказчика, могут быть изготовлены из стеклопластика, алюминия или стали.
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В машине могут разместиться от 6 до 10 человек; сиденья-диваны раскладываются, превращаясь в кровати. Покупателю доступны две силовые установки: бензиновый мотор Toyota V8 на 280 л.с. и дизель мощностью 204 л.с. Максимальная скорость — 70 км/ч, ёмкость бензобака — 280 литров.
Базовое оснащение включает мультимедиа с Bluetooth, отопитель, разъёмы USB и Type‑C для зарядки, до шести панорамных световых модулей и люк. За доплату доступны холодильник, встроенная рация, бак для воды с краном и система кругового обзора. На крыше предусмотрен экспедиционный багажник.
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