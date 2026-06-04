Опубликовано 04 июня 2026, 08:331 мин.
Появились фотографии автомобилей Senat
На ПМЭФ показали новый российский автомобиль Senat 900. Кадры нового автомобиля Senat 900 сделал корреспондент журнала Motor.
© Motor
До этого стало известно, что цена большого седана длиной 5137 мм составит около 8 миллионов рублей. Также будет доступна лимузинная версия с колёсной базой, увеличенной на 200 мм. Стоит отметить, что схожая модель Hongqi H9, которая, судя по всему, послужила донором для этих машин, продаётся примерно за 5,5 миллиона рублей. Все автомобили оснащаются бензиновым двигателем (гибридная версия пока не анонсирована), который развивает 326 л.с. и 450 Нм. Пневматическая подвеска входит в базовое оснащение.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Источник:Motor
Автор:Арина Лысенко
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