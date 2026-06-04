Появились фотографии автомобилей Senat

До этого стало известно, что цена большого седана длиной 5137 мм составит около 8 миллионов рублей. Также будет доступна лимузинная версия с колёсной базой, увеличенной на 200 мм. Стоит отметить, что схожая модель Hongqi H9, которая, судя по всему, послужила донором для этих машин, продаётся примерно за 5,5 миллиона рублей. Все автомобили оснащаются бензиновым двигателем (гибридная версия пока не анонсирована), который развивает 326 л.с. и 450 Нм. Пневматическая подвеска входит в базовое оснащение.