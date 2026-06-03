Появились фотографии салона серийного кроссовера Lada Azimut

Согласно документам к встрече Владимира Путина и Сергея Чемезова, «АвтоВАЗ» готов выйти на объём производства до 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut в год.

«В свою очередь „Автоваз“ провел мировую премьеру нового кроссовера Lada Azimut, созданного на собственной российской платформе Vesta. <…> Завод готов производить до 70 тыс. таких автомобилей в год», — отмечается в них.

Как уточняется в материалах, для новой модели было разработано почти 1 тыс. оригинальных узлов и деталей: кузовные панели, светотехника, элементы интерьера и новая задняя подвеска.

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