Появилось фото второй модели в линейке возрожденной автокомпании «Руссо-Балт»
«Проектируем такую версию. 12 мест или можно сделать автодом. Доступен гибрид. Высота потолка 220см», — сообщили журналу Motor в пресс-службе «Руссо-Балта».
Доступ в салон автомобиля с несколькими рядами кресел осуществляется, благодаря боковой сдвижной двери. По аналогии с нижегородской «Газелью» такое решение выбрано для удобства посадки и высадки пассажиров.
Пассажирская версия дополнит стартовую линейку бренда наряду с фургоном Ф200 и готовящимся к выпуску внедорожником. Все три модели будут выпускаться под заказ.
До этого стало известно, что пассажирская версия электрического фургона «Руссо-Балт» Ф200 появится в 2027 году. По словам представителей бренда, официальный дебют 12-местного микроавтобуса состоится во второй половине следующего года.
В январе 2026 года компания «Руссо-Балт» из Перми представила электрический фургон под названием Ф200. Модель выделяется футуристичным дизайном, напоминающим Tesla Cybertruck.
Габариты базовой версии составляют 5950 мм в длину, 2000 мм в ширину и 2550 мм в высоту. Благодаря высокой крыше водитель и пассажиры могут находиться внутри автомобиля стоя в полный рост, уверяют в компании.
Фургон оснащается электродвигателем мощностью 200 л.с. и литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 115 кВт·ч, которой, по заявлениям компании, должно хватить на 400 км пробега. Кузов выполнен из неокрашенной нержавеющей стали. Грузоподъёмность машины составляет 1 тонну.
Стартовая цена новинки — от 6,5 млн рублей. Первые экземпляры грузового фургона обещают доставить покупателям в январе 2027 года.
Стоит напомнить, что оригинальные автомобили под маркой «Руссо-Балт» выпускались в Российской империи с 1909 по 1918 год. За это время было собрано несколько сотен машин.
