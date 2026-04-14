Появилось фото второй модели в линейке возрожденной автокомпании «Руссо-Балт»

До этого стало известно, что пассажирская версия электрического фургона «Руссо-Балт» Ф200 появится в 2027 году. По словам представителей бренда, официальный дебют 12-местного микроавтобуса состоится во второй половине следующего года.

В январе 2026 года компания «Руссо-Балт» из Перми представила электрический фургон под названием Ф200. Модель выделяется футуристичным дизайном, напоминающим Tesla Cybertruck.

Габариты базовой версии составляют 5950 мм в длину, 2000 мм в ширину и 2550 мм в высоту. Благодаря высокой крыше водитель и пассажиры могут находиться внутри автомобиля стоя в полный рост, уверяют в компании.

Фургон оснащается электродвигателем мощностью 200 л.с. и литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 115 кВт·ч, которой, по заявлениям компании, должно хватить на 400 км пробега. Кузов выполнен из неокрашенной нержавеющей стали. Грузоподъёмность машины составляет 1 тонну.

Стартовая цена новинки — от 6,5 млн рублей. Первые экземпляры грузового фургона обещают доставить покупателям в январе 2027 года.

Стоит напомнить, что оригинальные автомобили под маркой «Руссо-Балт» выпускались в Российской империи с 1909 по 1918 год. За это время было собрано несколько сотен машин.

