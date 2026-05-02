Опубликовано 02 мая 2026, 05:41
Появилось новое фото кроссовера Lexus TZ
Lexus опубликовал официальное фото нового кроссовера TZ. Премьера новинки состоится 6 мая 2026 года. Ожидается, что модель станет премиальной версией Toyota Highlander EV с трёхрядным салоном на 6 мест, сообщает Carscoops.
© Lexus
Автомобиль построен на модифицированной платформе TNGA-K длиной около 5050 мм.
От Highlander Lexus TZ отличает более агрессивная линия крыши, новая светодиодная оптика, закрытая решётка радиатора и крупные колесные диски. Салон выполне в премиальном стиле, но 14-дюймовый экран, вероятно, позаимствуют у Toyota.
Планируется два варианта мощности: 221 и 338 л.с. Батареи — на 77 или 95,8 кВт·ч с запасом хода до 515 км. Конкуренты: Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 и Volvo EX90. Цена будет выше $ 50 тыс. (4,5 млн рублей по курсу на момент публикации).
Модель Lexus TZ будут продавать в Северной Америке и Японии.
