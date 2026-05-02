Появилось новое фото кроссовера Lexus TZ

Автомобиль построен на модифицированной платформе TNGA-K длиной около 5050 мм.

От Highlander Lexus TZ отличает более агрессивная линия крыши, новая светодиодная оптика, закрытая решётка радиатора и крупные колесные диски. Салон выполне в премиальном стиле, но 14-дюймовый экран, вероятно, позаимствуют у Toyota.

Планируется два варианта мощности: 221 и 338 л.с. Батареи — на 77 или 95,8 кВт·ч с запасом хода до 515 км. Конкуренты: Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 и Volvo EX90. Цена будет выше $ 50 тыс. (4,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

Модель Lexus TZ будут продавать в Северной Америке и Японии.

