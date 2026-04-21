Появилось первое фото салона «Руссо-Балт» Ф200

Передняя панель и стойки отделаны материалом, похожим на карпет, что должно снизить уровень шума в салоне. Перед водителем расположена цифровая приборная доска, а справа от нее — крупный монитор мультимедийной системы с навигацией.

Руль максимально простой, трехспицевый, без каких-либо кнопок или подрулевых лепестков.

«Мы продолжаем тестировать новые электронные блоки, проводим тарировку электронных измерителей скорости/расхода/одометра. Тестируем шумоизоляцию кабины, <…> стеклоподъемники, стеклоочистители, навигацию», — отметили в компании.

В январе 2026 года пермская компания «Руссо-Балт» представила электрический фургон под названием Ф200. Первые грузовые версии обещают доставить покупателям в январе 2027 года, а пассажирская 12-местная модификация (микроавтобус) появится позже — ее официальный дебют запланирован на вторую половину 2027 года.

Габариты базовой модели составляют 5950 мм – в длину, 2000 мм – в ширину и 2550 мм – в высоту. Благодаря высокой крыше, как уверяют в компании, внутри можно стоять в полный рост.

Кузов выполнен из неокрашенной нержавеющей стали, а дизайн — футуристичный, напоминающий Tesla Cybertruck. Фургон оснащается электродвигателем мощностью 200 л.с. и литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 115 кВт·ч, которой, по заявлениям производителя, должно хватить на 400 км пробега.

Грузоподъемность машины составляет 1 тонну, стартовая цена грузового фургона — от 6,5 млн рублей.

Оригинальные автомобили под маркой «Руссо-Балт» выпускались в Российской империи с 1909 по 1918 год, всего было собрано несколько сотен машин.

