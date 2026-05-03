Практически новый Jeep Wagoneer S продали за полцены

С технической точки зрения электромобиль Wagoneer S обладает привлекательными характеристиками. Модель оснащена двумя электромоторами, полным приводом, заявленная мощность составляет 500 л.с., а крутящий момент — 710 Нм (524 фунт-фута). Батарея ёмкостью 100 кВт·ч обеспечивает запас хода до 473 км. Кроме того, электромобиль полностью укомплектован необходимым оборудованием. Указанная совокупность свойств делает предложение на аукционе выгодным приобретением.

Данный автомобиль представлен в комплектации Limited белого цвета с пакетом отделки Dark Appearance производства Jeep. Стоимость комплектации Limited составляла 5 млн рублей (с учётом доставки, без учёта дополнительных опций). В оснащение входили панорамная крыша, подогрев передних сидений, подогрев рулевого колеса, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, беспроводное зеркальное отображение экрана смартфона, 12,3-дюймовый сенсорный экран и аудиосистема Alpine с девятью динамиками.

Таким образом, представленная модификация не является упрощённой версией для таксомоторных парков. Данная комплектация уступает лишь топ-версии Launch Edition мощностью 608 л.с. и стоимостью 72 195 долларов (примерно 5,4 млн рублей).

