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16:13

Aurus выпустит вертолет

Эту информацию подтвердили в «Ростехе»

Руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что под брендом Aurus планируется выпустить вертолет. Такой аппарат получит салон в стиле одноименных представительских автомобилей.
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По словам Чемезова, «Ростех» обратился в Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) с просьбой «дать дизайнера, который оформит кабину вертолета в стиле автомобилей Aurus».

В пресс-службе «Ауруса» уточнили, что речь идет о легком вертолете «Ансат» в комплектации супер-люкс «by Aurus». Такие вертолеты производятся на Казанском вертолетном заводе с 2013 года. В движение его приводят два двигателя Pratt & Whitney PW-207K американской разработки. Мощность каждого составляет 630 лошадиных сил.

На сегодняшний день модельный ряд Aurus включает седан Senat S600, лимузин Senat L700, минивэн Arsenal и парадный кабриолет, а позже линейка пополнится внедорожником Komendant. Все они комплектуются гибридной установкой, в состав которой входят «восьмерка» 4.4 мощностью 600 сил и электрический мотор-генератор.

В октябре прошлого года стало известно, что двигатель от автомобилей Aurus планируется ставить на самолеты. Методология адаптации силовой установки для авиации прорабатывается усилиями Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова.

Источник: телеканал «Россия 1»
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