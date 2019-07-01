Aurus выпустит вертолет

По словам Чемезова, «Ростех» обратился в Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) с просьбой «дать дизайнера, который оформит кабину вертолета в стиле автомобилей Aurus».
В пресс-службе «Ауруса» уточнили, что речь идет о легком вертолете «Ансат» в комплектации супер-люкс «by Aurus». Такие вертолеты производятся на Казанском вертолетном заводе с 2013 года. В движение его приводят два двигателя Pratt & Whitney PW-207K американской разработки. Мощность каждого составляет 630 лошадиных сил.
На сегодняшний день модельный ряд Aurus включает седан Senat S600, лимузин Senat L700, минивэн Arsenal и парадный кабриолет, а позже линейка пополнится внедорожником Komendant. Все они комплектуются гибридной установкой, в состав которой входят «восьмерка» 4.4 мощностью 600 сил и электрический мотор-генератор.
В октябре прошлого года стало известно, что двигатель от автомобилей Aurus планируется ставить на самолеты. Методология адаптации силовой установки для авиации прорабатывается усилиями Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова.