Aurus выпустит вертолет

По словам Чемезова, «Ростех» обратился в Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) с просьбой «дать дизайнера, который оформит кабину вертолета в стиле автомобилей Aurus».

В пресс-службе «Ауруса» уточнили, что речь идет о легком вертолете «Ансат» в комплектации супер-люкс «by Aurus». Такие вертолеты производятся на Казанском вертолетном заводе с 2013 года. В движение его приводят два двигателя Pratt & Whitney PW-207K американской разработки. Мощность каждого составляет 630 лошадиных сил.