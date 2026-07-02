Премьера первого кроссовера «Руссо-Балт С55» сорвалась

«В настоящий момент модель Ф20 (коммерческий фургон) собирается и готовится к передаче в сертификацию. Модель С55 (кроссовер) проектируется, очень надеемся, что осенью начнем тестирования модели», — рассказали в компании.

Ранее «Руссо-Балт» анонсировал показ первого SUV в июне 2026 года. Ожидается, что С55 станет полностью электрическим полноприводным кроссовером. Ключевая особенность — кузов из нержавеющей стали и угловатый дизайн в стиле Tesla Cybertruck с рублеными панелями и характерной оптикой.

Габариты С55 составляют 5450 мм в длину, 2120 мм в ширину и 1800 мм в высоту, колёсная база — 3035 мм. Базовая версия получит два электромотора суммарной мощностью 550 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 6 секунд и максимальной скоростью 210 км/ч. Заявленный запас хода — до 500 км. Опционально обещают 1000-сильную версию с четырьмя моторами, пневмоподвеской и гибридной установкой.

В базовое оснащение войдут 20-дюймовые кованые диски, панорамная крыша, кожаный салон с подогревом и вентиляцией, 15-дюймовый экран, камеры кругового обзора и аудиосистема. Цена стартовой версии — 8 млн рублей. «Руссо-Балт» позиционировал С55 как конкурента Lexus LX, BMW X6, Porsche Cayenne и Mercedes-Benz GLS.

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