Прибыль BMW резко упала

Доналоговая прибыль всей группы BMW составила 2,3 млрд евро (примерно 202,5 млрд рублей), что на 24,6% ниже показателя годичной давности. Аналитики ожидали 2,2 млрд евро, так что реальный результат оказался чуть лучше прогнозируемого. Однако если смотреть только на автомобильное подразделение, ситуация хуже: прибыль упала на 33,5% — до 1,27 млрд евро (около 111,8 млрд рублей). Общая выручка компании сократилась более чем на 8%.

Давление на BMW усиливается со всех сторон: Китай сократил поставки, конкуренция растёт, появляется и угроза американских пошлин. Кроме того, глобальные продажи электромобилей марки рухнули на 20,1% — отчасти из-за отмены налоговых льгот в США. Доля «электричек» в общем объёме продаж группы снизилась на 17,2% и составила 15,5%.

Компания сохранила неизменный прогноз на текущий год, что говорит о её уверенности в преодолении трудностей. По данным Reuters, глава BMW Оливер Ципсе преуменьшил значение возможного введения 25-процентных пошлин президентом США Дональдом Трампом, назвав это скорее переговорным манёвром, чем реальной мерой.

