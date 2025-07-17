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Опубликовано 17 июля 2025, 15:04
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Скидки дошли до миллиона: что происходит с ценами на новые машины в России

В июне цены слегка выросли, но ряд производителей все еще предлагают крупные дисконты
Новые автомобили в России стали доступнее на фоне обрушения спроса. Средняя стоимость новых машин в 2025 года снизилась на два процента по отношению ко всему 2024 году, пишет ТАСС со ссылкой на данные «Авилона». Однако в июне цены снова пошли в рост: прибавка составила порядка 0,5 процента по сравнению с маем. Вместе с тем значительно выросли скидки, в некоторых случаях почти достигнув миллиона рублей.
Скидки дошли до миллиона: что происходит с ценами на новые машины в России
© Алексей Майшев / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Скидки на «официальные» машины в среднем варьируются от 350 тысяч до 950 тысяч рублей. Так, привлекательные дискаунты сейчас предлагают при покупке продукции Jetour, двух моделей Omoda — C5 и S5, а также Changan CS75, Uni-S и CS35. С хорошими скидками продаются Exeed и Aito/Seres.

На ввезенные параллельным путем автомобили скидки значительно больше — в диапазоне от полутора миллионов до трех миллионов.

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Ранее дилеры предупредили, что выгодные предложения будут постепенно исчезать по мере уменьшения запасов на складах. Пополняются они медленно, так как объемы импорта снижены из-за сокращения спроса.

Пока же спрос продолжает стремительно снижаться. В июне в России было продано менее 90 тысяч новых легковых автомобилей — на 27 процентов меньше, чем год назад. На этом фоне дилеры предлагают обложить повышенным налогом старые машины, чтобы стимулировать россиян почаще обновлять авто.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
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#Россия
#Авторынок