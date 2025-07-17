Скидки дошли до миллиона: что происходит с ценами на новые машины в России

Скидки на «официальные» машины в среднем варьируются от 350 тысяч до 950 тысяч рублей. Так, привлекательные дискаунты сейчас предлагают при покупке продукции Jetour, двух моделей Omoda — C5 и S5, а также Changan CS75, Uni-S и CS35. С хорошими скидками продаются Exeed и Aito/Seres.

На ввезенные параллельным путем автомобили скидки значительно больше — в диапазоне от полутора миллионов до трех миллионов.