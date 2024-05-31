В Совфеде призвали не повышать стоимость автомобилей

Доверие россиян к родному автопрому растет не так быстро, как хотелось бы, отметил Кутепов. Чтобы ускорить процесс, нужно сделать машины более надежными и конкурентоспособными, а также комфортными для водителя и пассажиров.

Параллельно нужно увеличивать объемы производства, чтобы автопром покрыл все отрасли — в том числе такси. Закон о локализации машин-перевозчиков может быть принят до конца весенней сессии, уточнил сенатор.