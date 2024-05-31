В Совфеде призвали не повышать стоимость автомобилей

В Совфеде призвали не повышать стоимость автомобилейДоверие к отечественному автопрому растет не так быстро, как хотелось бы
Доверие россиян к родному автопрому растет не так быстро, как хотелось бы, отметил Кутепов. Чтобы ускорить процесс, нужно сделать машины более надежными и конкурентоспособными, а также комфортными для водителя и пассажиров.
Параллельно нужно увеличивать объемы производства, чтобы автопром покрыл все отрасли — в том числе такси. Закон о локализации машин-перевозчиков может быть принят до конца весенней сессии, уточнил сенатор.
Кутепов напомнил, что «китайцы» с низким уровнем локализации доминируют на российском рынке. В начале года на них приходилось 63 процента продаж новых машин. Бороться с этим предлагается с помощью поэтапного повышения утильсбора. «Иначе мы опять уйдем в поощрение узловой сборки», — сказал Кутепов.
У отечественных производителей в то же время нет седанов и кроссоверов популярных у населения сегментов C, D и E. АвтоВАЗ уже начал штучно собирать седан бизнес-класса Lada Aura, он же удлиненная и более комфортная Vesta. «Свой» кроссовер на базе той же Vesta у АвтоВАЗа должен появиться в 2026 году.