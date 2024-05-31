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Новости
Опубликовано 31 мая 2024, 15:08
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В Совфеде призвали не повышать стоимость автомобилей

Доверие к отечественному автопрому растет не так быстро, как хотелось бы
В Совфеде считают, что цены на отечественные машины не должны расти. При увеличении объемов производство должны сохраниться и качество продукции, и цена, пишет «Прайм» со ссылкой на главу экономического комитета Совфеда Андрея Кутепова. Он также отметил, что российские производители упускают важную часть рынка — сегмент кроссоверов и внедорожников — и напомнил, что на нем доминируют нелокализованные «китайцы».
Сборочный чех «Москвича»
Сборочный чех «Москвича»
© Евгений Биятов / РИА Новости
Мария Руцкая

Доверие россиян к родному автопрому растет не так быстро, как хотелось бы, отметил Кутепов. Чтобы ускорить процесс, нужно сделать машины более надежными и конкурентоспособными, а также комфортными для водителя и пассажиров.

Параллельно нужно увеличивать объемы производства, чтобы автопром покрыл все отрасли — в том числе такси. Закон о локализации машин-перевозчиков может быть принят до конца весенней сессии, уточнил сенатор.

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Кутепов напомнил, что «китайцы» с низким уровнем локализации доминируют на российском рынке. В начале года на них приходилось 63 процента продаж новых машин. Бороться с этим предлагается с помощью поэтапного повышения утильсбора. «Иначе мы опять уйдем в поощрение узловой сборки», — сказал Кутепов.

У отечественных производителей в то же время нет седанов и кроссоверов популярных у населения сегментов C, D и E. АвтоВАЗ уже начал штучно собирать седан бизнес-класса Lada Aura, он же удлиненная и более комфортная Vesta. «Свой» кроссовер на базе той же Vesta у АвтоВАЗа должен появиться в 2026 году.

Источник:Прайм
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Производство
#Россия
#Авторынок