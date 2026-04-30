Опубликовано 30 апреля 2026, 10:161 мин.
Пробка 30 километров: движение на Крымском мосту возобновили
На Крымском мосту открыли проезд для автомобилей . Сообщение о снятии ограничений появились в 12:10 (мск) в Telegram-канале, которые освещает оперативную информацию о ситуации на мосту.
© нейросеть
Движение транспорта перекрыли в 3:11 (мск) из-за украинских атак, в результате чего на мосту образовался автомобильный затор длиной в 30 километров. В пробке стояло около четырех тысяч машин. Очевидцы запечатлели ситуацию на перекрытом участке на видео.
Последний раз такую длину пробки фиксировали 3 августа 2025 года.
Читайте также:
В России организуют производство двух популярных кроссоверов
Американцев напугали фотографии советского реактивного поезда
Россиян предупредил о новых штрафах за нарушения ПДД в 2026 году
Источник:Telegram-канал "Крымский мост"
Автор:Арина Лысенко
Тег: