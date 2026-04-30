Опубликовано 30 апреля 2026, 10:16
1 мин.

Пробка 30 километров: движение на Крымском мосту возобновили

На Крымском мосту открыли проезд для автомобилей . Сообщение о снятии ограничений появились в 12:10 (мск) в Telegram-канале, которые освещает оперативную информацию о ситуации на мосту.
Автомобили
Автомобили
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Движение транспорта перекрыли в 3:11 (мск) из-за украинских атак, в результате чего на мосту образовался автомобильный затор длиной в 30 километров. В пробке стояло около четырех тысяч машин. Очевидцы запечатлели ситуацию на перекрытом участке на видео.

Последний раз такую длину пробки фиксировали 3 августа 2025 года.

