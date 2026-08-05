Продавцы привезли из Кореи кновые кроссоверы по цене 1,6 млн рублей

Итоговая стоимость автомобиля напрямую зависит от региона продажи. Во Владивостоке представлены самые доступные варианты. Цены на классифайдах стартуют от 1,6 млн рублей за свежие машины в хорошей комплектации 1RS.

Живые машины из наличия в Мосве стоят значительно дороже. В одном из мультибрендовых салонов за полностью русифицированную топовую версию со всеми опциями, включая вентиляцию сидений, просят 3,3 млн рублей.