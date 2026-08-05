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Опубликовано 05 августа 2026, 17:20
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Продавцы привезли из Кореи кновые кроссоверы по цене 1,6 млн рублей

Россиянам стал доступен кроссовер Chevrolet Trax за 1,6 млн рублей. На российском автомобильном рынке появился новый сильный игрок в сегменте бюджетных SUV — компактный кроссовер Chevrolet Trax южнокорейской сборки. Автомобили поставляются в страну по каналам параллельного импорта и на фоне китайских конкурентов предлагают весьма конкурентный ценник и проверенную техническую начинку.
Продавцы привезли из Кореи кновые кроссоверы по цене 1,6 млн рублей
© Chevrolet
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Итоговая стоимость автомобиля напрямую зависит от региона продажи. Во Владивостоке представлены самые доступные варианты. Цены на классифайдах стартуют от 1,6 млн рублей за свежие машины в хорошей комплектации 1RS.

Живые машины из наличия в Мосве стоят значительно дороже. В одном из мультибрендовых салонов за полностью русифицированную топовую версию со всеми опциями, включая вентиляцию сидений, просят 3,3 млн рублей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Chevrolet Trax

© Chevrolet

Под капотом скрывается литровая турбированная «тройка» мощностью 137 л.с., а в трансмиссии работает классический 6-ступенчатый «автомат», что станет весомым аргументом для покупателей, избегающих «роботов» и «вариаторов». Привод — передний.

Chevrolet Trax — это субкомпактный кроссовер американского концерна General Motors. С момента своего дебюта в 2012 году модель прошла путь от небольшого округлого паркетника до стремительного и технологичного кросс-хэтчбека.

Автомобили актаульного поколения сходят с конвейера завода GM Changwon в Южной Корее, который является глобальным производственным хабом концерна General Motors для компактных моделей.

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Источник:Автоновости дня
Автор:Алексей Кованов
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#Trax
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