Продавцы привезли из Кореи кновые кроссоверы по цене 1,6 млн рублей
Итоговая стоимость автомобиля напрямую зависит от региона продажи. Во Владивостоке представлены самые доступные варианты. Цены на классифайдах стартуют от 1,6 млн рублей за свежие машины в хорошей комплектации 1RS.
Живые машины из наличия в Мосве стоят значительно дороже. В одном из мультибрендовых салонов за полностью русифицированную топовую версию со всеми опциями, включая вентиляцию сидений, просят 3,3 млн рублей.
я выбрал вместо рекламы.
Под капотом скрывается литровая турбированная «тройка» мощностью 137 л.с., а в трансмиссии работает классический 6-ступенчатый «автомат», что станет весомым аргументом для покупателей, избегающих «роботов» и «вариаторов». Привод — передний.
Chevrolet Trax — это субкомпактный кроссовер американского концерна General Motors. С момента своего дебюта в 2012 году модель прошла путь от небольшого округлого паркетника до стремительного и технологичного кросс-хэтчбека.
Автомобили актаульного поколения сходят с конвейера завода GM Changwon в Южной Корее, который является глобальным производственным хабом концерна General Motors для компактных моделей.
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