Продажи кроссовера Senat могут резко вырасти

«После расширения линейки спрос, скорее всего, распределится так: доля Senat 900 в продажах бренда составит около 30 — 35%, на Senat 1000 будет приходиться 10 — 15%, кроссовер займет 50 — 60%. Удлиненный Senat 1000 будет еще более нишевым продуктом для первых лиц и протокольных задач. Основной объем должен дать кроссовер, потому что российский рынок давно смещен в сторону SUV, а корпоративным клиентам проще обосновать большой премиальный кроссовер как универсальную машину для руководителя, охраны и региональных поездок», — комментирует Ирина Герасимова.

Юрий Чистов, СЕО маркетплейса Fresh, прогнозирует, что кроссовер займёт до 60% продаж бренда. По его словам, в России культивируется спрос на SUV: такие машины покупают не только госструктуры, но и частные VIP-клиенты как семейные автомобили. Кроссовер отличается большей универсальностью и проходимостью.

Юрий Чистов допустил, что доля базового седана Senat 900 в продажах бренда может составить 30%, а штучных удлинённых версий — около 10%. По его словам, при благоприятной экономической ситуации завод в Шушарах мог бы выйти на объём производства 5−6 тыс. автомобилей в год, однако пока это лишь теоретический сценарий.

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