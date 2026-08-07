Продажи «Москвича» рухнули на фоне роста всего российского авторынка

В июле дилеры реализовали 1037 автомобилей этой марки, что на 22,8% меньше, чем за аналогичный месяц 2025 года.

Самой продаваемой моделью бренда остается кроссовер «Москвич 3». За семь месяцев продано 5271 таких машин, что на 25,6% меньше, чем год назад. В июле реализовано 760 штук (-22,4%).

На втором месте по популярности — седан «Москвич 6». В январе-июле его купили 444 раза — это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июле продано всего 37 машин этой модели (-45,6%).

Продажи «Москвичей» М-серии (М70 и М90) за семь месяцев суммарно составили 672 машины, из которых 181 продана в июле. Реализация этой серии началась в марте текущего года. В пресс-службе бренда отметили, что июльский результат на 34% превышает июньский.

Электрическая модель «Москвич 3е» показала значительное падение: за январь-июль продано 236 экземпляров (-60,6%). В июле реализовано 53 таких электромобиля (-78,7%).

Еще 142 проданных автомобиля марки пришлись на кроссовер «Москвич 8». Год назад за аналогичный период их продали 21. В июле 2026 года россияне приобрели 6 таких кроссоверов против одного в июле 2025 года.

По данным «Автостата», общий объем продаж новых легковых автомобилей в России за январь-июль вырос на 12,2% и составил 730,7 тысячи штук.

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