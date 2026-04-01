Продажи Toyota в России выросли вдвое на фоне глобального спада

По данным статистики, в феврале на учет в России было поставлено 1,97 тыс. новых автомобилей Toyota и Lexus. Это на 102% превышает показатель февраля прошлого года, когда покупатели приобрели 976 таких машин.

Однако, как отмечается, подавляющая часть проданных в России автомобилей — 88% — была произведена не в Японии, а на заводах в Китае. Тем не менее доля российского рынка в глобальной структуре продаж Toyota остается незначительной и составляет всего 0,25%.

Снижение мировых продаж компании эксперт связывает с падением спроса в Китае, где совокупные продажи Toyota и Lexus сократились на 13,9%, а также с небольшой коррекцией на внутреннем рынке Японии.

Читайте также:

— Skoda опубликовала первые фотографии своего нового кроссовера Peaq

— Chery показала новый Tiggo 9, который уже не привезут в РФ

— Россиянам назвали 12 машин, которые можно купить, отказавшись от бизнес-ланчей