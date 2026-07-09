Производитель грузовиков Sinotruck предложит россиянам легковушку Bolden S7

Российский офис компании Sinotruck откроет продажи пикапов Bolden S7. Российское представительство Sinotruck выведет на российский рынок свою первую легковую модель — пикап Bolden S7. Сейчас модель проходит процедуру обязательной сертификации, а старт продаж запланирован на конец этого года. Об этом проекту Авто Mail рассказал глава «Синотрак Рус» Юань Сяодун.