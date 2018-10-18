Ателье Ares Design осовременило классический гранд-турер Ferrari

В начале октября глава ателье Дэни Бахар показал рабочие эскизы современной интерпретации Ferrari 250 GTO. Донором для возрожденного спорткара выступит Ferrari F12 Berlinetta или более свежий 812 Superfast.

И 250 GTO, и Project Pony станут частью исторической линейки Ares Design, куда также входит Project Panther — современная версия классического спорткара 1970-х De Tomaso Pantera. Информации о стоимости пока нет, однако предполагается, что за автомобиль попросят около 700 тысяч евро – двое дороже оригинального GTC4Lusso.