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11:33

Ателье Ares Design осовременило классический гранд-турер Ferrari

Компания представила финальный вариант дизайна ретрокупе, выполеннно в стиле Ferrari 412

Ателье Ares Design, базирующееся в Модене, представило финальный вариант дизайна гранд-турера, повторяющего облик переднемоторного Ferrari 412 80-х годов. Современная интерпретация под названием Project Pony сохранит стиль и посадочную формулу 2+2 оригинала, но получит современную начинку от GTC4 Lusso.

Под оригинальным кузовом ретрокупе, выполненным преимущественно из углепластика, будет лежать техническая начинка от Ferrari GTC4 Lusso. Как и у 412-го, двигатель V12 тут установлен спереди. Отдача 6,3-литрового агрегата составляет 690 лошадиных сил и 697 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот». Останется ли на Project Pony полный привод 4RM-S с подруливающими задними колесами, пока неясно.

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Оригинальный Ferrari 412 выпускался с 1985 по 1989 год. Всего было собрано 576 экземпляров. Купе оснащалось пятилитровым мотором V12, который выдавал 340 сил и 450 Нм момента. Агрегат работал в паре с механической или автоматической коробкой передач.

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В начале октября глава ателье Дэни Бахар показал рабочие эскизы современной интерпретации Ferrari 250 GTO. Донором для возрожденного спорткара выступит Ferrari F12 Berlinetta или более свежий 812 Superfast.

И 250 GTO, и Project Pony станут частью исторической линейки Ares Design, куда также входит Project Panther — современная версия классического спорткара 1970-х De Tomaso Pantera. Информации о стоимости пока нет, однако предполагается, что за автомобиль попросят около 700 тысяч евро – двое дороже оригинального GTC4Lusso.

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