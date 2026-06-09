Провалившийся на американском рынке Tesla Cybertruck неожиданно стали закупать власти Казахстана

В середине мая матово-чёрный Cybertruck поступил на службу в Комитет государственной безопасности Казахстана. Машину, оснащённую синими и красными проблесковыми маячками, использовали во время одного из мероприятий.

По данным СМИ, пикап был передан властям местным предпринимателем. Автомобиль будет выполнять функции мобильного командного центра на крупных мероприятиях по всей стране, обеспечивая координацию между подразделениями и связь.

Но это не единственный Cybertruck в Казахстане. Министерство по чрезвычайным ситуациям также включило в свой автопарк один такой пикап — в матово-белом цвете с оранжево-синими графическими элементами. По словам вице-министра Ерболата Садырбаева, машина отлично зарекомендовала себя в горной местности Алматинской области.

«Наше министерство работает в ситуациях, где помощь нужно оказывать максимально быстро и дорога каждая минута, — заявил Садырбаев. — Cybertruck показал себя очень эффективным при реагировании на различные чрезвычайные ситуации. Речь идёт о спасении человеческих жизней». Замминистра добавил, что правительство планирует пополнить автопарк новыми Cybertruck, но не уточнил, сколько именно машин планируется закупить.

Таким образом, Tesla, с трудом сбывающая Cybertruck в США, нашла неожиданного корпоративного клиента в лице казахстанских госструктур, которые уже успели оценить пикап в суровых условиях.

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